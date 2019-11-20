Мосгордума побила рекорд по длительности заседания

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Заседание Мосгордумы в среду достигло максимальной продолжительности за 26 лет существования парламента. Обсуждение повестки продлилось более 10,5 часа.

Столичный парламент седьмого созыва побил этот рекорд уже в третий раз. На своем первом заседании, которое состоялось 19 сентября, вновь избранная дума рассматривала повестку в течение 8,5 часа, на втором заседании 30 октября продлилось 9 часов 50 минут.

Депутаты Мосгордумы в среду, 20 ноября, начали заседание в 10:00 и завершили работу в 20:34. Поскольку депутаты начали до 18:00 рассматривать проект бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, но не успели принять решение по этому вопросу, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников продлил время заседания, руководствуясь регламентом столичного парламента.

"Более 10,5 часа без перерывов - именно столько мы с коллегами сегодня рассматривали вопросы повестки заседания Мосгордумы. Хотя, если бы работали именно в рамках повестки, не отвлекаясь на постоянные выступления, не вышли бы за утвержденный временной регламент", - сообщил спикер думы в среду ТАСС.

Депутаты в ходе третьего заседания рассмотрели законопроект о налоговом вычете для инвесторов, утвердили ряд льгот для электромобилей и парков развлечений, а также продление льгот по налогу на имущество гостиниц, производителей веществ для очистки воды и противогололедных реагентов и других организаций. Также в ходе заседания было принято постановление о направлении в Госдуму новой редакции федерального законопроекта, регулирующего работу детских игровых комнат в торговых центрах, и рассмотрен проект бюджета городского фонда обязательного медицинского страхования на 2020-2022 годы. Всего депутаты рассмотрели в среду 13 вопросов.

Московская городская дума была сформирована 12 декабря 1993 года.