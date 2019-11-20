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В ГИБДД Москвы призвали водителей к осторожности в связи с ожидаемой гололедицей

Ночью температура опустится до минус десяти градусов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Столичное управление ГИБДД призвало автомобилистов снизить скорость до уровня ниже допустимой в связи с возможной гололедицей в Москве утром в четверг. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В Москве значительно похолодало. К утру дороги сильно подморозит. Призываем водителей менять привычный темп езды и снижать даже допустимую скорость передвижения. Быстрая езда и резкие перестроения в условиях гололедицы могут привести к "дню жестянщика" и большим дорожным заторам", - сказали в пресс-службе.

Ранее прогнозы о гололедице и снижении дневных температур распространили почти во всех регионах Центрального федерального округа. Местами ночью похолодает до минус 10 градусов.

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