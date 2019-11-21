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Москвичи сделают своими руками подарки на Новый год подопечным благотворительных фондов

В рамках акции "Добрый Новый год" состоятся более 110 мастер-классов, на которых можно будет создать оригинальные елочные игрушки, написать картины, изготовить предметы декора

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Жители Москвы получат возможность сделать своими руками подарки подопечным благотворительных фондов в рамках акции "Добрый Новый год", которая пройдет с 2 по 8 декабря в культурных центрах всех городских округов. Об этом сообщается в четверг на сайте столичной мэрии.

"В рамках акции с 2 по 8 декабря в культурных центрах всех городских округов пройдет более 110 мастер-классов. На них москвичи смогут создать оригинальные елочные игрушки, написать картины, изготовить предметы декора, подготовить поздравительные открытки и многое другое", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что 25 декабря в культурные центры можно будет принести одежду и подарки и оставить их в специальных ящиках для пожертвований.

Так, в Доме культуры "Стимул" можно будет сделать игрушки из войлока, в культурном центре "Внуково" - сшить тряпичную куклу. В Доме культуры "Юность" пройдет мастер-класс по изготовлению новогодних сувениров из холодного фарфора, а в культурном центре "Феникс" будут изготавливать поделки из стеклянных баночек, мешковины и бечевки, а также чехлы из фетра для мобильных телефонов.

Создать фигурки снеговиков из фаянсовой керамической массы, обжечь их и расписать глазурью смогут посетители Дома культуры "Аструм". В культурном центре "Зодчие" будут варить мыло в форме елочек, шаров, оленей. Посетителей Московского многофункционального культурного центра приглашают для росписи елочных шаров, а гостей культурного центра "Онежский" - создать настенную миниатюру: написать зимний пейзаж акриловыми красками на деревянном срезе.

"Помимо мастер-классов, в культурных центрах в этом году состоится ряд благотворительных мероприятий. Например, в доме культуры "Гайдарове" пройдет праздничная новогодняя программа, куда пригласят детей с ограниченными возможностями здоровья. Также в рамках проекта запланировано проведение благотворительных выставок", - отмечается на сайте.

Акция "Добрый Новый год"

Акция "Добрый Новый год" проходит в Москве второй раз подряд. В прошлом году подарки, изготовленные на мастер-классах, были отправлены подопечным фондов помощи - сиротам, одиноким пожилым людям, детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья. На площадках также располагались "коробки храбрости", где можно было оставить предметы одежды и другие необходимые вещи для нуждающихся.

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