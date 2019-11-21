Сбой в работе турникетов произошел на МЦД через несколько часов после запуска движения

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сбой в работе турникетов произошел на некоторых станциях Московских центральных диаметров (МЦД) через несколько часов после запуска движения. Как сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе оператора перевозок - Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), пассажиров пропускают через сломанные турникеты бесплатно, специалисты работают над устранением проблемы.

Пользователи соцсетей сообщали о проблемах прохода через турникеты, якобы ряд устройств не считывает карты "Тройка". Кроме того, из-за большого скопления пассажиров некоторые "Иволги" идут переполненными, а на обоих диаметрах сбилось расписание следования поездов.

"В связи с утренней пиковой нагрузкой на билетную систему отмечаются сбои на некоторых станциях. ЦППК работает над устранением проблемы, в ближайшие часы работа системы будет стабилизирована. Пока там, где наблюдаются проблемы с оборудованием, пассажиров пропускают через турникеты бесплатно. Просим отнестись с пониманием, мы делаем все возможное для организации комфортных поездок", - сказал собеседник агентства.

Движение по первым двум МЦД было запущено утром в четверг. По диаметрам курсируют современные поезда "Иволга", оснащенные бесплатным городским Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Благодаря тому, что поезда будут ходить в тактовом режиме, пассажирам не нужно будет подстраиваться под расписание поездов. Оплатить проезд на МЦД можно картой "Тройка".

Благодаря первым двум МЦД общественный транспорт станет доступнее для более чем 4 млн жителей Москвы и Московской области, в поездах появится более 900 тыс. новых пассажирских мест в сутки.