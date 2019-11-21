{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дополнительные поезда добавили на МЦД-2 из-за большого потока пассажиров

Первые два центральных диаметра запустили 21 ноября

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Оператор перевозок первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) - "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) - принял решение добавить дополнительные поезда 21 и 22 ноября на Курско-Рижском направлении (МЦД-2) из-за большого скопления пассажиров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В час пик мы добавили дополнительные поезда, что позволяет снизить загруженность вагонов. Например, на МЦД-2 было добавлено девять дополнительных поездов. Всего благодаря новому графику движения и новым поездам создано 900 тыс. новых мест для пассажиров. При этом, в связи с увеличенным пассажиропотоком из-за запуска МЦД с завтрашнего дня на Курско-Рижском направлении для комфорта пассажиров мы увеличим составность поездов в утренние часы пик, чтобы увеличить количество пассажирских мест", - сказали в компании.

Пользователи соцсетей сообщали о проблемах прохода через турникеты, якобы ряд устройств не считывает карты "Тройка". Кроме того, из-за большого скопления пассажиров на обоих диаметрах сбилось расписание следования поездов. В свою очередь, в компании сообщили о том, что в работе турникетов на ряде станций произошел сбой. Там, где наблюдаются проблемы с оборудованием, пассажиров пропускают через турникеты бесплатно.

В торжественной церемонии открытия движения по МЦД 21 ноября примет участие президент России Владимир Путин. Движение по первым двум МЦД было запущено утром в четверг. По диаметрам курсируют современные поезда "Иволга", оснащенные бесплатным городским Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Благодаря тому, что поезда будут ходить в тактовом режиме, пассажирам не нужно будет подстраиваться под расписание поездов. Оплатить проезд на МЦД можно картой "Тройка".

Благодаря первым двум МЦД общественный транспорт станет доступнее для более чем 4 млн жителей Москвы и Московской области, в поездах появится более 900 тыс. новых пассажирских мест в сутки.

 

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Московский кабельный завод установит робота для сложных и вредных работ
Он заменит четырех рабочих, выполняющих операцию по загрузке металла в плавильную печь
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС