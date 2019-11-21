Дополнительные поезда добавили на МЦД-2 из-за большого потока пассажиров

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Оператор перевозок первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) - "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) - принял решение добавить дополнительные поезда 21 и 22 ноября на Курско-Рижском направлении (МЦД-2) из-за большого скопления пассажиров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В час пик мы добавили дополнительные поезда, что позволяет снизить загруженность вагонов. Например, на МЦД-2 было добавлено девять дополнительных поездов. Всего благодаря новому графику движения и новым поездам создано 900 тыс. новых мест для пассажиров. При этом, в связи с увеличенным пассажиропотоком из-за запуска МЦД с завтрашнего дня на Курско-Рижском направлении для комфорта пассажиров мы увеличим составность поездов в утренние часы пик, чтобы увеличить количество пассажирских мест", - сказали в компании.

Пользователи соцсетей сообщали о проблемах прохода через турникеты, якобы ряд устройств не считывает карты "Тройка". Кроме того, из-за большого скопления пассажиров на обоих диаметрах сбилось расписание следования поездов. В свою очередь, в компании сообщили о том, что в работе турникетов на ряде станций произошел сбой. Там, где наблюдаются проблемы с оборудованием, пассажиров пропускают через турникеты бесплатно.

В торжественной церемонии открытия движения по МЦД 21 ноября примет участие президент России Владимир Путин. Движение по первым двум МЦД было запущено утром в четверг. По диаметрам курсируют современные поезда "Иволга", оснащенные бесплатным городским Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Благодаря тому, что поезда будут ходить в тактовом режиме, пассажирам не нужно будет подстраиваться под расписание поездов. Оплатить проезд на МЦД можно картой "Тройка".

Благодаря первым двум МЦД общественный транспорт станет доступнее для более чем 4 млн жителей Москвы и Московской области, в поездах появится более 900 тыс. новых пассажирских мест в сутки.