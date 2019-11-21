Москва до 2021 года проведет эксперимент по использованию технологии компьютерного зрения

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. В Москве до 2021 года будет проведен эксперимент по использованию технологии компьютерного зрения, с помощью которой программа сможет автоматически анализировать медицинские снимки и выявлять признаки таких заболеваний как рак легких, молочной железы и других патологий, сообщила в четверг ТАСС заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Здравоохранение является ключевой отраслью для внедрения инновационных технологий, в частности компьютерного зрения. Современные инструменты позволят точнее выявлять заболевания, снижать вероятность ошибок и минимизировать риски для пациентов, но для того, чтобы оценить возможности внедрения таких технологий, требуется поэтапный аналитический подход. И в вопросах их внедрения мы должны опираться не только на экспертное мнение врачей, но и на опыт и мнение специалистов, разрабатывающих подобные технологии. Поэтому для проведения эксперимента мы считаем правильным привлекать компании, работающие с компьютерным зрением", - сказала Ракова.

Научный эксперимент подобного масштаба по применению компьютерного зрения в медицине проводится впервые в мире, пояснила заммэра. В рамках эксперимента программы компьютерного зрения будут работать на базе Единого радиологического информационного сервиса (ЕРИС). Это информационная система, в которой сейчас хранится около 3 млн изображений рентгеновских и томографических снимков. Программа проанализирует все случаи проявления того или иного заболевания, основываясь на базе данных, а затем сможет анализировать новые поступающие снимки и определять заболевания по схожим признакам.

Также программа сможет отслеживать изменения в снимках одного и того же пациента, и выносить свое заключение о динамике. Предполагается, что компьютерное зрение будет помогать врачам в принятии решений, и в ходе эксперимента врачи-эксперты смогут оценить значимость такого анализа. Компании, желающие принять участие в эксперименте, будут соревноваться за грант правительства Москвы, отметила заммэра. В ходе конкурса компаниям-разработчикам необходимо будет пройти сложную процедуру клинико-технических испытаний, доказать свое соответствие целому ряду критериев безопасности и качества, предъявить сертификаты соответствия, а также предварительные научные результаты. Предполагается, что эксперимент будет проводиться с конца 2019 по 2021 год.