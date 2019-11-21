Интервал движения "Ласточек" на МЦК сократили до четырех минут

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Интервал движения поездов "Ласточка" сократили до четырех минут в часы пик на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сокращение интервала движения на МЦК в ноябре ускорит прохождение поездов на 20%.

"С 21 ноября холдинг "РЖД" сократил интервал движения "Ласточек" на Московском центральном кольце. В часы пик электропоезда ходят каждые четыре минуты, в другое время - восемь минут. Количество рейсов "Ласточек" в будние дни увеличилось на 36% - с 354 до 484 в сутки, а в выходные дни выросло на 40% - с 300 до 422", - сказал собеседник агентства.

Также в пресс-службе сообщили, что для перехода на новый режим компания "РЖД" провела масштабные работы по модернизации инфраструктуры МЦК и увеличила количество курсирующих на кольце "Ласточек". На станции Андроновка произвели переустройство путей, необходимое для установки дополнительного оборудования, построили всесезонную мойка и парк отстоя и экипировки составов. На станции Белокаменная модернизировали приемоотправочные пути для стоянки поездов.

"На станциях установлено новое программное обеспечение, необходимое для работы в более интенсивном режиме движения. Парк электропоездов "Ласточка" увеличен с 42 до 51 состава", - отметили в пресс-службе.

Пассажирское движение на МЦК открылось 10 сентября 2016 года, ж/д кольцо проходит через 26 районов, в которых проживают около 2 млн человек. Открыта 31 станция, с 23 можно пересесть на метро, с десяти - на электрички.

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