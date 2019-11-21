Оператор перевозок МЦД переустановит ПО для устранения сбоев в перекодировке карт "Тройка"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Оператор перевозок первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) - "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) - начал установку нового программного обеспечения, которое позволит устранить сбой в перекодировке карт "Тройка" в пригородных кассах, сообщил журналистам гендиректор компании Максим Дьяконов.

"Сегодня в течение дня наблюдалась проблема с перекодировкой карт в пригородных кассах. Проблем с картами, перекодированными в кассах метро, не было. Мы определили характер проблемы, распространяем новое программное обеспечение, которое позволит перекодировать "Тройку" и на нашей инфраструктуре. К утру эта проблема будет полностью решена", - сказал он.

Пользователи соцсетей в четверг сообщали о проблемах с перекодировкой карт в пригородных кассах, а также о проблемах прохода через турникеты, поскольку ряд устройств не считывает карты. Кроме того, из-за большого скопления пассажиров некоторые поезда шли переполненными, а на обоих диаметрах сбилось расписание следования поездов.

Проект МЦД

Московские центральные диаметры получили название благодаря сквозному характеру пересечения города. Столицу с областью связали железнодорожные линии - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", от Одинцова до Лобни, и МЦД-2 "Курско-Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск.

Идея запуска МЦД была объявлена в ноябре 2017 года, в том же месяце президент России Владимир Путин одобрил мегапроект. Для его реализации потребовалась консолидация сил ключевых ведомств и транспортных компаний России, в том числе, правительств Москвы и Подмосковья, ОАО "РЖД", Минтранса РФ и ГУП "Московский метрополитен". Ожидается, что первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более 4 млн человек, проживающих в Москве и области.

Новые железнодорожные магистрали, по сравнению с обычными электричками, проходят через всю Москву насквозь и не привязаны к конкретным вокзалам. У жителей региона появились сотни новых удобных вариантов пересадок на разные виды транспорта, а в течение 90 минут действует возможность бесплатно пересесть на метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК). По подсчетам экспертов, реализация проекта МЦД позволит разгрузить всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%. МЦД будут работать без дневного перерыва с 5:30 утра до 1:00 ночи с интервалом пять-шесть минут в часы пик.

Всего в перспективе намечен запуск пяти линий: после первых двух планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.