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Памятник Юрию Долгорукому отреставрировали в Москве

Монумент не реставрировался с 1954 года
Памятник Юрию Долгорукому Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Памятник Юрию Долгорукому
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Первая реставрация памятника Юрию Долгорукому завершилась в Москве. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства столицы.

"В Москве завершилась реставрация памятника Юрию Долгорукому. Работы длились с июня по ноябрь 2019 года. Специалисты провели комбинированную, механическую и химическую расчистку памятника, отреставрировали декоративно-защитное покрытие и очистили от поздних закрасок надпись. Прежде монумент не реставрировался, проводились лишь профилактические работы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты в ходе реставрации также стабилизировали очаги коррозии на памятнике, заделали трещины, в том числе на уздечке коня, постамент обработали защитными составами, а сами фигуры - воском.

Как отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, слова которого приводятся в сообщении, идея установить памятник основателю города князю Юрию Долгорукому появилась в 1946 году, за год до празднования 800-летия Москвы. Монумент появился в столице в 1954 году. Он является объектом культурного наследия федерального значения. В 1992 году после его технического осмотра были обнаружены незначительные литейные дефекты и загрязнения.

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