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Лекция о воздействии курения на организм человека пройдет в "Зарядье" 26 ноября

Мероприятие проведут в рамках проекта "Здоровая Москва"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Врач центра профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей Валерий Лыков проведет лекцию о табачной зависимости и воздействии табака на организм 26 ноября в парке "Зарядье". Об этом в пятницу сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Обычно самой сильной мотивацией к отказу от курения считают страх за свое здоровье. На этом строится и социальная реклама <...> Однако их воздействие направлено больше не на курильщиков, а на тех, кто сомневается, стоит ли пробовать. Согласно данным последних исследований, зависимость от никотина формируется быстрее, чем от некоторых тяжелых наркотиков", - отмечает Валерий Лыков.

Кроме того, врач объяснит различия между обычными и электронными сигаретами и расскажет об опасностях, которые связаны с употреблением электронных сигарет и вейпов.

Мероприятие пройдет в рамках проекта "Здоровая Москва", который стартовал летом 2019 года. В его рамках в парках города разместили 46 павильонов, где можно было пройти диспансеризацию или заняться спортом. За 124 дня работы павильонов профилактический осмотр или диспансеризацию прошли порядка 430 тыс. москвичей.

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Россия
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