Мосгордума не планирует лимитировать время заседаний из-за их растущей продолжительности

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Лимит заседаний депутатов Мосгордумы устанавливать не планируется, несмотря на тенденцию парламентариев седьмого созыва рассматривать повестку дня более восьми часов. Об этом сообщил ТАСС в пятницу председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Заседание Мосгордумы 20 ноября достигло максимальной продолжительности за 26 лет существования парламента, обсуждение повестки продлилось более 10,5 часов. Столичный парламент седьмого созыва побил этот рекорд уже в третий раз: на своем первом заседании, которое состоялось 19 сентября, вновь избранная дума рассматривала повестку в течение 8,5 часов, на втором заседании 30 октября - 9 часов 50 минут.

"На данный момент в изменении регламента нет никакой необходимости. Вопрос заключается в понимании процесса и политической культуре самих парламентариев. Многие из впервые избравшихся депутатов, к сожалению, больше интересуются вопросами по ведению, нежели вопросами повестки заседания думы", - сказал спикер столичного парламента.

Он пояснил, что все три заседания не были завершены по истечению восьми часов обсуждений, поскольку депутаты входили в стадию рассмотрения законопроектов до 18:00, но не успевали принять решения по этим вопросам. Данные решения о продлении заседаний до завершения обсуждений открытых вопросов принимал председатель Мосгордумы, руководствуясь действующим регламентом.

Московская городская дума была сформирована 12 декабря 1993 года.