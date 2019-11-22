{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Температуру в московской системе отопления повысили в связи с похолоданием

В магистральных сетях она составляет 102-104 градуса

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) повысила температуру теплоносителя в городской системе теплоснабжения в связи с похолоданием на улице. Об этом компания сообщает в пятницу на своей странице в Facebook.

По данным Гидрометцентра РФ, в пятницу в Московском регионе прогнозируется сохранение отрицательных температур. Днем в Москве температура воздуха составит от четырех до двух градусов мороза, ночью она опустится до минус восьми градусов.

"Температура теплоносителя в городской системе теплоснабжения увеличена в связи с похолоданием. Сейчас в магистральных сетях она составляет 102-104 градуса, а объем циркулирующего теплоносителя увеличен до 300-310 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, диспетчеры компании начали корректировать параметры сети со второй половины четверга. Параметры предыдущих суток оставляли 75-77 градусов, объем циркуляции - 250 тыс. куб. м в час.

"Фактически это первое серьезное похолодание в этот отопительный период и специалисты сейчас контролируют балансировку системы теплоснабжения", - говорится в материале.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Песков заявил, что проблемы в работе МЦД не умаляют их значения для Москвы
Пресс-секретарь главы государства отметил, что какие-либо неполадки возможны, поскольку диаметры являются чем-то новым
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС