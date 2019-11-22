Температуру в московской системе отопления повысили в связи с похолоданием

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) повысила температуру теплоносителя в городской системе теплоснабжения в связи с похолоданием на улице. Об этом компания сообщает в пятницу на своей странице в Facebook.

По данным Гидрометцентра РФ, в пятницу в Московском регионе прогнозируется сохранение отрицательных температур. Днем в Москве температура воздуха составит от четырех до двух градусов мороза, ночью она опустится до минус восьми градусов.

"Температура теплоносителя в городской системе теплоснабжения увеличена в связи с похолоданием. Сейчас в магистральных сетях она составляет 102-104 градуса, а объем циркулирующего теплоносителя увеличен до 300-310 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, диспетчеры компании начали корректировать параметры сети со второй половины четверга. Параметры предыдущих суток оставляли 75-77 градусов, объем циркуляции - 250 тыс. куб. м в час.

"Фактически это первое серьезное похолодание в этот отопительный период и специалисты сейчас контролируют балансировку системы теплоснабжения", - говорится в материале.