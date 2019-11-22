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Сбой на втором Московском диаметре произошел из-за удержания дверей поезда пассажирами

В Центральной пригородной пассажирской компании отметили, что удержание дверей одного поезда может привести к затруднениям движения на всем направлении

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Сбой в движении поездов на Курско-Рижском Московском центральном диаметре (МЦД-2) утром в пятницу произошел из-за удержания дверей поезда пассажирами, которое привело к проблемам с механизмом закрытия дверей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оператора перевозок - Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Сегодня около 09:00 от Нахабина до Москвы были увеличены интервалы движения с 6 до 16 минут. Это произошло из-за неисправности механизма закрытия дверей в одном из поездов "Иволга", возникшей в следствие удержания дверей пассажирами. Наши специалисты приняли оперативные меры для того, чтобы было можно продолжить движение. При этом сотрудники ЦППК внимательно следили за обстановкой на станциях - на всем направлении она была штатной, скоплений людей не отмечено", - сказал собеседник агентства.

В компании напомнили, что удержание дверей одного лишь поезда может привести к затруднениям движения на всем направлении. "Кроме того, попытка зайти в закрывающиеся двери поезда небезопасна для вас самих. Сейчас движение на D2 (МЦД-2) в графике", - добавили в пресс-службе.

Движение по двум из пяти МЦД запустили 21 ноября. Столицу с областью связали железнодорожные линии - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" от Одинцова до Лобни, и МЦД-2 "Курско-Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск. Пользователи соцсетей в день запуска сообщали о проблемах с перекодировкой карт в пригородных кассах, считыванием карт при проходе через турникеты, а также сбое в движении поездов на обоих диаметрах.

По данным ЦППК, 21 ноября в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях во время использования карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. Всех пассажиров, которые столкнулись с подобной проблемой на турникетах, пропускали на МЦД бесплатно. Компания зафиксировала одну задержку в движении поездов на диаметрах, которая составила восемь минут.

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