Песков заявил, что проблемы в работе МЦД не умаляют их значения для Москвы

"Нет, президент об этом [проблемах в работе МЦД, в том числе из-за приостановки движения во время пребывания на МЦД Путина] однозначно не знает. Если это имело место, то, конечно, нужно задавать соответствующий вопрос операторам этих маршрутов. Президент не знает", - сказал представитель Кремля.

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не знает о проблемах в работе Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом журналистам в пятницу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обратив внимание на то, что неполадки на новом виде транспорта не умаляют его значения для столицы.

"Что касается каких-то возможных неполадок, то опять же, учитывая, что это новая практика, такое встречается. В целом это никоем образом не умаляет значения открывшихся диаметров для всей транспортной системы и всей жизни Москвы, которая становится все лучше и лучше с каждым годом", - подчеркнул Песков.

Наземное метро

В четверг Путин приехал на станцию "Белорусская" на открытие МЦД-1, проехал на наземном метро до станции "Фили" и обратно, высоко оценив значение нового вида транспорта для жителей Москвы и области. И в четверг, и в пятницу сообщалось о проблемах в работе МЦД. Так, 21 ноября в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях во время использования карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. Всех пассажиров, которые столкнулись с подобной проблемой на турникетах, пропускали на МЦД бесплатно. Поезда на МЦД-2 в пятницу утром следовали с увеличенными интервалами движения в направлении Москвы со стороны Нахабина.

МЦД получили название благодаря сквозному характеру пересечения города. Столицу с областью связали железнодорожные линии - МЦД-1 "Белорусско - Савеловский", от Одинцова до Лобни, и МЦД-2 "Курско - Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск. Движение по первым двум МЦД открылось в четверг.

Идея запуска МЦД была объявлена в ноябре 2017 года, в том же месяце президент России Владимир Путин одобрил проект. Для его реализации потребовалась консолидация сил ключевых ведомств и транспортных компаний России, в том числе, правительств Москвы и Подмосковья, ОАО "РЖД", Минтранса РФ и ГУП "Московский метрополитен". Ожидается, что первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более 4 млн человек, проживающих в Москве и области.

Новые железнодорожные магистрали, по сравнению с обычными электричками, проходят через всю Москву насквозь. У жителей региона появились сотни новых удобных вариантов пересадок на разные виды транспорта, а в течение 90 минут действует возможность бесплатно пересесть на метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК).

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