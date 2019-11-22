В Гидрометцентре сообщили, что снег в столицу не придет еще минимум неделю

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Осадки в виде мокрого снега и дождя пройдут в Москве лишь в конце следующей недели, "настоящего снега" придется еще подождать. Об этом в пятницу сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"<...> До среды никаких осадков вообще, поскольку высокое давление, солнечная погода. В среду начнут появляться облака, а вот уже с четверга, в пятницу на следующей неделе прогнозируем осадки. Но осадки в виде мокрого снега и дождя. Много раз приходилось говорить, что снег выпадет неожиданно, но службы Росгидромета предупредят о нем за два - три дня", - сказал он журналистам.

По словам Вильфанда, в ночь с пятницы на субботу жителей столицы ожидает "настоящая морозная ночь" - температура опустится до 10 градусов мороза.

По данным Гидрометцентра, в субботу днем ожидается от 6 до 4 градусов мороза, в воскресенье и понедельник - от 4 до 2 градусов мороза.