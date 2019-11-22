Систему онлайн-выборов применят для решения споров о строительстве метро в Троицке

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Электронное голосование по вопросу расположения станции метро в Троицке или за его чертой планируется провести в столице. Для опроса москвичей планируется применить систему онлайн-выборов, которая была апробирована на выборах депутатов Мосгордумы, сообщил в пятницу заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

По его словам, ранее москвичи высказали недовольство планом строительства транзитной станции метрополитена в Троицке либо рядом с ним, в связи с чем, по мнению Венедиктова, необходимо организовать публичное централизованное голосование.

"Голосование будет проведено в два дня - 8 и 9 декабря. Спросим москвичей, расположить новую станцию метро в черте Троицка или рядом с ним, на Калужском шоссе. <...> 27 ноября можно всем записываться в реестр участников голосования через mos.ru, запись закроется 6 декабря. Голосовать предлагаем жителям, достигшим 16 лет", - сказал Венедиктов на заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю столичной Общественной палаты.

Он уточнил, что в голосовании смогут принять участие москвичи, зарегистрированные в Троицком муниципальном образовании, прошедшие необходимую верификацию на портале мэра и правительства Москвы. Участникам голосования до 1 января 2020 года должно исполниться 16 лет, для участия в онлайн-опросе им необходимо зарегистрироваться на портале мэра и правительства Москвы.

"На сайте администрации Троицка уже проходит анонимный опрос, но мы не можем сказать, где проживают люди проголосовавшие, и уже 3,8 тыс. жителей проголосовало. Порядка 65,1% - за конечную станцию в районе Октябрьского проспекта в самом городе Троицке. За расположение станции на 38-м км Калужского шоссе проголосовали 35%. <..> Предлагаем вынести этот вопрос на голосование, организовать его централизованно", - сказал префект ТиНАО Дмитрий Набокин.

Он подчеркнул, что необходимо предложить проголосовать за место расположения станции именно жителям Троицка. По словам Венедиктова, мэр Москвы Сергей Собянин принял решение поддержать выбор жителей.

История вопроса

Ранее на портале мэра и правительства Москвы сообщалось, что голосование, посвященное строительству Коммунарской линии метро в столице, открылось на портале "Активный гражданин". Голосование состоит из четырех вопросов. Сначала москвичи ответят, как они относятся к строительству Коммунарской линии метро. Затем респонденты укажут, каким видом транспорта пользуются чаще всего. Также участники голосования должны ответить, планируют ли они в принципе пользоваться Коммунарской линией метро, и сообщить, часто ли бывают в районах, где пройдет новая ветка.

Новая ветка будет частично дублировать южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий, что поможет разгрузить их.

Коммунарская линия, протяженность которой превысит 30 км, протянется от станции "Севастопольский проспект" до станции "Троицк". На линии разместят 16 станций метро, она будет связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом. Работы уже развернуты на семи станциях на участке от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки".

Коммунарская линия метро начнется от станции МЦК Крымская, пересечет Калужско-Рижскую линию в районе "Академической" и БКЛ на станции "Улица Новаторов", пройдет через несколько районов ЮЗАО до Коммунарки. На втором этапе реализации проекта ветку продлят до Троицка. Длина Коммунарской линии составит 40 км, и на ней расположатся 16 станций.