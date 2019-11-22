В Москве спасатели вызволили собаку, застрявшую лапой в пороге металлической двери

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Спасатели вызволили собаку, лапа которой застряла в пороге металлической двери на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Аварийно-спасатльный отряд Пожарно-спасательного центра выехал по тревожному звонку о том, что в квартире жилого дома номер 9 на Парковой улице застряла лапка собаки по имени Кекс в пороге металлической двери. Спасатели отрезали часть порога и вытащили лапу животного", - сказал собеседник агентства.

Во время резки металла спасатели охлаждали водой лапу собаки и металлический порог, а также защищали животное от летящих искр. По словам собеседника агентства, лапа двенадцатилетней собаки застряла в пороге, когда она бежала встречать своих хозяев.