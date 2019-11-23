МЦД перевезли более 1 млн пассажиров за два дня работы

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Первые два Московских центральных диаметра (МЦД) - "Белорусско-Савеловский" от Одинцова до Лобни и "Курско-Рижский" от Нахабина до Подольска - за два дня работы перевезли более 1 млн человек. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"На второй день работы, 22 ноября, МЦД-1 и МЦД-2 перевезли более 515 тыс. человек, что на 6% больше, чем в предыдущую пятницу [на этих направлениях]. Таким образом, суммарный пассажирский поток МЦД за два дня составляет более 1,1 млн человек", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что в первый день МЦД перевезли более 500 тыс. человек.

Идея запуска МЦД была объявлена в ноябре 2017 года, в том же месяце президент России Владимир Путин одобрил проект. Ожидается, что первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более 4 млн человек, проживающих в Москве и области.

При подготовке к проекту было решено первыми запустить диаметры, связывающие Белорусское и Савеловское железнодорожные направления (Одинцово - Лобня) и Курское и Рижское (Нахабино - Подольск), поскольку железнодорожная инфраструктура на участках МЦД-1 и МЦД-2 была практически готова к работе в новом режиме.

Новые железнодорожные магистрали, по сравнению с обычными электричками, проходят через всю Москву насквозь. У жителей региона появились сотни новых удобных вариантов пересадок на разные виды транспорта, а в течение 90 минут действует возможность бесплатно пересесть на метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК).