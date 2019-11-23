На платформах МЦД начали наносить разметку мест остановки поездов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Разметку, указывающую места остановки поездов "Иволга", начали наносить по просьбам пассажиров на платформах станций Московских центральных диаметров (МЦД) "Белорусско-Савеловский" от Одинцова до Лобни и "Курско-Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск. Об этом сообщается на Едином транспортном портале столицы.

С запуском МЦД организовали сбор предложений по улучшению работы диаметров, пассажиры могут оставить свои пожелания в форме обратной связи на странице МЦД на сайте московского метро.

"Работы ведутся на 36 платформах, в том числе: Стрешнево (в Москву), Московоречье (в Москву), Павшино (от Москвы), Дмитровская (от Москвы), Каланчевская (на Нахабино) и др. Станции были выбраны с учетом обратной связи от пассажиров. Указатели помогут совершать посадку в новые поезда", - пишет портал со ссылкой на оператора перевозок - АО "Центральная пригородная пассажирская компания".

С запуском МЦД на станции диаметров, а также на пересадочные станции метро вышли на дежурство более 500 сотрудников метрополитена, за два дня дежурства они раздали более 100 тыс. информационных листовок о тарифах и способах оплаты. Узнать дежурных сотрудников на станциях можно по красным жилеткам с логотипом МЦД. Они подскажут, к какой платформе прибывает поезд, как оплатить проезд и активировать карту "Тройка".

Идея запуска МЦД была объявлена в ноябре 2017 года, в том же месяце президент России Владимир Путин одобрил проект. Для его реализации потребовалась консолидация сил ключевых ведомств и транспортных компаний России, в том числе, правительств Москвы и Подмосковья, ОАО "РЖД", Минтранса РФ и ГУП "Московский метрополитен". Ожидается, что первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более 4 млн человек, проживающих в Москве и области.

Новые железнодорожные магистрали, в отличие от обычных электричек, проходят через всю Москву насквозь. У жителей региона появились сотни новых удобных вариантов пересадок на разные виды транспорта, а в течение 90 минут действует возможность бесплатно пересесть на метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК).