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Павильон "Азербайджан" на ВДНХ открылся после реставрации

Он обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Павильон №14 "Азербайджан" (Вычислительная техника), обладающий статусом объекта культурного наследия федерального значения, открыт после реставрации на ВДНХ. Внутренние интерьеры 1939 года и элементы национального зодчества, скрытые от глаз посетителей несколько десятилетий, при реставрации павильона были сохранены, сообщили в субботу на официальном сайте мэра Москвы.

"В 1966 году его фасад был полностью закрыт фальшфасадом с надписью "ВТ" ("Вычислительная техника") <…> Специалисты демонтировали фальшфасад, открыв исторический облик здания, украшенный этническими майоликовыми узорами и советской символикой. Была проведена серьезная работа по реставрации элементов декора на исторических фасадах", - говорится в сообщении.

В частности, мастера отреставрировали такие детали интерьера, как гранитная лестница, оранжерея, световые фонари, а также различные карнизы, узоры, мраморные облицовки пилястр и цоколя, мозаичное покрытие мраморных полов и покрытие стен. Кроме того, специалисты обновили уникальные витражи шебеке - решетки из орехового дерева, которые азербайджанские мастера собирают на родине из мелких деталей без использования гвоздей.

Реставрация павильона проводилась в рамках программы возрождения ВДНХ, которая началась в 2014 году.

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Россия
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