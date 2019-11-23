Улицы у "ВЭБ Арены" в Москве перекроют 24 ноября из-за игры ЦСКА - "Крылья Советов"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта в районе стадиона "ВЭБ Арена" будет перекрыто 24 ноября из-за проведения футбольного матча ЦСКА (Москва) и "Крылья Советов" (Самара). Об этом говорится в субботу в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

24 ноября с 17:00 до 20:30 движение на участке по проезду Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда, на участке по 3-й Песчаной улице от 2-й Песчаной улицы до дома 23к5 по Новопесчаной улице, по четной стороне 2-й Песчаной улицы от Новопесчаной дом 4, а также на участке местного проезда от дома 2 по Ходынскому бульвару до дома 20А будет полностью перекрыто.

Движение также полностью перекроют с 20:30 до 21:30 на участке по проезду Березовой рощи по направлению к 4-му Ходынскому проезду, от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Микояна, по 3-й Песчаной улице от 2-й Песчаной до дома 23к5 по Новопесчаной улице, по 4-му Ходынскому проезду от проезда Березовой Рощи до Ходынского бульвара, от 4-го Ходынского проезда до проезда Березовой Рощи по Ходынскому бульвару, по улице Авиаконструктора Микояна от 3-й Песчаной улицы до дома 12 по улице Авиаконструктора Микояна, по 3-й Песчаной улице от улицы Авиаконструктора Микояна до дома 2к1 по 2-й Песчаной, по 3-й Песчаной улице в районе сквера Дивизии Московского Народного Ополчения, по четной стороне 2-й Песчаной улицы от Новопесчаной улицы до 3-й Песчаной и на участке местного проезда от дома 2 по Ходынскому бульвару до дома 20А.

Матч ЦСКА (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) состоится 24 ноября в 19:00 на стадионе "ВЭБ Арена".