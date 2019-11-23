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Теплоход "Московский эколог" впервые откроет экомаршруты по Москве-реке весной 2020 года

На нижней палубе теплохода создан уникальный музей Москвы-реки
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© Инна Шимкова/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Теплоход "Московский эколог" с просветительским экомузеем на борту откроет весной 2020 года экскурсионные маршруты по реке Москве, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы в столичном правительстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Экомаршруты по акватории Москвы-реки нужны для экологического просвещения подрастающего поколения. Думаю, что первые такие экскурсии на теплоходе по реке начнут работу весной 2020 года", - сказал Бирюков, посетив судно.

На нижней палубе теплохода создан уникальный музей Москвы-реки. В зале представлены экспонаты, с помощью которых можно изучать географию реки, историю возникновения города (макет Дьякова городища - первого поселения на берегу реки). Посетители могут узнать об инженерном освоении реки, строительстве уникального канала, который соединил Москву с Волгой. Два стенда посвящены подводным обитателям реки и ее птицам.

Как рассказал ТАСС начальник эколого-просветительского центра "Московский эколог" Илья Демченко, музей откроет для посетителей необычное интерактивное пространство, где можно не только ознакомиться с устройством капитанской рубки, но и попробовать себя в роли капитана. Благодаря современному оборудованию создается 100%-й эффект присутствия.

"Особая гордость музея - настоящие скафандр и якорь начала XX века. Кроме того, на судне есть пять интерактивных информационных панелей для изучения мостов, долин реки и навигационных экологических маршрутов", - добавил он.

Судно построено в 2012 году на Шиморском судостроительном заводе. Его длина составляет 51,9 м, ширина 9,3 м, вместимость до 40 пассажиров. Властями столицы было принято решение создать на борту теплохода уникальный эколого-просветительский центр. Масштабный проект "Московский эколог" предназначен для экологического просвещения и воспитания посетителей различных возрастных категорий.

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