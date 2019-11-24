Собянин пообещал, что власти Москвы будут последовательно устранять проблемы в работе МЦД

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Проблемы, возникающие в ходе эксплуатации Московских центральных диаметров (МЦД), будут устраняться в максимально короткие сроки. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1" .

"Конечно, есть какие-то технические огрешности, но над этим надо спокойно и последовательно работать и устранять в максимально короткие сроки те проблемы, которые, естественно, будут возникать в ходе эксплуатации таких масштабных, огромных проектов. Вы видели, как мы активно продолжали совершенствовать работу МЦК после его открытия. Примерно такая же работа (пожалуй, даже более масштабная) будет происходить на открытых МЦД", - сказал мэр.

Он уточнил, что речь идет как о налаживании работы всей системы в целом, так и о поставке нового подвижного состава, укладке дополнительных путей.

Движение по первым Московским центральным диаметрам было запущено 21 ноября. В четверг и в пятницу сообщалось о проблемах в работе МЦД: 21 ноября в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях при использовании карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. Всех пассажиров, которые столкнулись с подобной проблемой на турникетах, пропускали на МЦД бесплатно. Поезда на МЦД-2 в пятницу утром следовали с увеличенными интервалами движения в направлении Москвы со стороны Нахабина.

За третий день с запуска не было зафиксировано ни одного сбоя. В первые два дня работы поезда МЦД перевезли более 1 млн человек.