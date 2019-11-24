В московских МФЦ расскажут о ведении бизнеса и защите интеллектуальной собственности

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Семинар о защите интеллектуальной собственности, бесплатные курсы для предпринимателей и мастер-класс по созданию подарков своими руками пройдут в центрах госуслуг и флагманских офисах "Мои документы" в Москве с 25 ноября по 1 декабря. Об этом сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства столицы.

"Во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО (Пресненская набережная, дом 2) 25 ноября состоится семинар "Битвы за имя: товарный знак, личное имя, псевдоним, домен". Гостям расскажут о роли бренда и интеллектуальной собственности в современном мире, а также о судебной защите своего имени и товарного знака. Занятие начнется в 11:00. Для участия необходимо зарегистрироваться", - говорится в сообщении.

26 ноября жители районов Матушкино и Преображенское смогут принять участие в мастер-классах по созданию декоративных поделок.

С 27 ноября по 1 декабря пройдет ряд мероприятий, направленных на развитие предпринимательских навыков у жителей столицы. Во флагманском офисе "Мои документы" на юго-западе Москвы расскажут о первых шагах в малом бизнесе и обо всех нюансах управления и продвижения. Жители ЦАО смогут узнать о базовых принципах женского предпринимательства, обсудить современные тенденции рынка, финансовые тренды и налоговые риски в рамках семинара "Ретейл.2020", а также послушать лекцию о привлечении финансов в бизнес и накоплении капитала.