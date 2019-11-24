{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В московских МФЦ расскажут о ведении бизнеса и защите интеллектуальной собственности

Посетители бесплатных курсов также узнают о базовых принципах женского предпринимательства, финансовых трендах и налоговых рисках

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Семинар о защите интеллектуальной собственности, бесплатные курсы для предпринимателей и мастер-класс по созданию подарков своими руками пройдут в центрах госуслуг и флагманских офисах "Мои документы" в Москве с 25 ноября по 1 декабря. Об этом сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства столицы.

"Во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО (Пресненская набережная, дом 2) 25 ноября состоится семинар "Битвы за имя: товарный знак, личное имя, псевдоним, домен". Гостям расскажут о роли бренда и интеллектуальной собственности в современном мире, а также о судебной защите своего имени и товарного знака. Занятие начнется в 11:00. Для участия необходимо зарегистрироваться", - говорится в сообщении.

26 ноября жители районов Матушкино и Преображенское смогут принять участие в мастер-классах по созданию декоративных поделок.

С 27 ноября по 1 декабря пройдет ряд мероприятий, направленных на развитие предпринимательских навыков у жителей столицы. Во флагманском офисе "Мои документы" на юго-западе Москвы расскажут о первых шагах в малом бизнесе и обо всех нюансах управления и продвижения. Жители ЦАО смогут узнать о базовых принципах женского предпринимательства, обсудить современные тенденции рынка, финансовые тренды и налоговые риски в рамках семинара "Ретейл.2020", а также послушать лекцию о привлечении финансов в бизнес и накоплении капитала.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В поликлиниках Москвы пройдут лекции о сердечно-сосудистых болезнях и правильном питании
Специалисты расскажут жителям столицы, как снизить вероятность возникновения инфарктов и инсультов и какие факторы влияют на их развитие
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС