Новая станция МЦД Пенягино откроется в Красногорске 24 ноября

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Новая станция Пенягино второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) заработает для пассажиров в Красногорске в воскресенье вечером. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

"Сегодня в 18:00 для пассажиров откроется новый остановочный пункт Пенягино на МЦД-2 "Курско-Рижский". Линия D2 станет доступна для жителей микрорайона Павшинская Пойма подмосковного Красногорска, которые смогут строить новые и удобные маршруты. Кроме того, Пенягино улучшит транспортную доступность района Митино Москвы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что станция расположена между остановками Павшино и Волоколамская Рижского направления МЖД. Здесь создана платформа с навесом и крытый надземный пешеходный переход с кассами и турникетами. Для удобства маломобильных пассажиров будут работать лифты и эскалаторы.

В пресс-службе МЖД добавили, что до 2024 года на станции планируется возвести еще одну платформу, а на участке Москва - Нахабино - увеличить количество путей с двух до четырех.

Пенягино стала третьей построенной станцией для МЦД-2 после Новохохловской на Курском направлении и Волоколамской на Рижском. ОАО "РЖД" в рамках развития МЦД-2 продолжает строительство новых станций - Щукинской на Рижском направлении и Курьяново, Остафьево на Курском направлении МЖД. Движение по первым московским центральным диаметрам было запущено 21 ноября.