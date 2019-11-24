В Москве двух подростков подозревают в избиении сверстника

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Следователи задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на 15-летнего сверстника на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"23 ноября около здания по Ярославскому шоссе двое несовершеннолетних совершили разбойное нападение на 15-летнего сверстника, - сказала Иванова. - В настоящее время нападавшие установлены и доставлены в подразделение ведомства для проведения с ними следственных действий".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, заявление в полицию о нападении на подростка поступило от его отца в субботу. "Установлено, что днем возле дома 69 на Ярославском шоссе двое неизвестных несколько раз ударили ученика 9-го класса по голове, после чего неустановленным предметом ударили его в правое бедро, похитили деньги, а затем скрылись", - сказали в главке.

Как отметили в главке полиции, школьник госпитализирован. У подростка колото-резаная рана правого бедра, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Сумма похищенных денег устанавливается.