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Собянин сообщил, что количество вагонов в поездах на МЦД увеличат

Мэр Москвы также рассказал, что проезд будет две недели бесплатным
Мэр Москвы Сергей Собянин Владимир Гердо/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Составность всех поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) увеличат до 10-11 вагонов с 25 ноября, благодаря этому в часы пик количество пассажирских мест будет больше на 30%. На МЦД-1 количество вагонов увеличится в течение следующих 15 дней. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.

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"В связи со значительным ростом пассажиропотока на МЦД (количество пассажиров в рабочие дни превысило полмиллиона человек) приняли решение с 25 ноября на МЦД-2 увеличить составность всех поездов до 10-11 вагонов. Таким образом, в часы пик количество пассажирских мест будет больше на 30%, а с момента запуска - на 49%", - написал Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, на МЦД-1 количество вагонов будет также увеличено в течение следующих 15 дней.

Кроме того, сообщил мэр, проезд на обеих линиях будет бесплатным в ближайшие две недели. "Для более тщательной наладки билетной системы ЦППК приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным", - написал Собянин.

Ранее в эфире телеканала "Россия-1" мэр сообщил, что проблемы, возникающие в ходе эксплуатации МЦД, будут устраняться в максимально короткие сроки.

О Московских центральных диаметрах

Движение по первым Московским центральным диаметрам было запущено 21 ноября. В четверг и в пятницу сообщалось о проблемах в работе МЦД. 21 ноября в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях при использовании карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. Всех пассажиров, которые столкнулись с подобной проблемой на турникетах, пропускали на МЦД бесплатно.

Поезда на МЦД-2 в пятницу утром следовали с увеличенными интервалами движения в направлении Москвы со стороны Нахабина.

За третий день после начала движения не было зафиксировано ни одного сбоя. По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, всего за три дня пассажиропоток первых двух диаметров составил почти 1,4 млн человек.

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