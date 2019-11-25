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Спасатели вытащили из Москвы-реки собаку

Животное обессилило и не могло самостоятельно выбраться на берег

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Спасатели помогли выбраться из Москва-реки собаке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"В 10 утра на пульт дежурного поисково-спасательной станции "Фили" поступил сигнал, о том что в Москве-реке в районе Карамышевской набережной находится собака, которая не может выбраться не берег", - сказал собеседник агентства.

На место происшествия была направлена дежурная смена. В 10:06 мск специалисты МГПСС обнаружили в воде обессилевшую собаку и с помощью специальной ловчей петли подняли ее на борт судна на воздушной подушке "Славир". Животное переправили на противоположный берег и отпустили.

"При визуальном осмотре спасатели заметили несколько ран на теле дворняги - возможно, собаку загнали сородичи и та, спасаясь, прыгнула в Москву-реку", - добавили в пресс-службе.

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