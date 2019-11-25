Грибоедовский ЗАГС в Москве будет регистрировать браки ежедневно

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Грибоедовский ЗАГС - первый московский дворец бракосочетания, самый популярный в городе, переходит на ежедневный режим работы с 1 декабря. Об этом в понедельник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"С 1 декабря Грибоедовский ЗАГС (Дворец бракосочетания № 1) переходит на ежедневный режим работы. Подать заявление можно уже 25 ноября. Это самый популярный ЗАГС - с начала 2019 года здесь зарегистрировали брак около 5 тыс. пар. Подать заявление во Дворец бракосочетания № 1 можно с помощью единого портала госуслуг или при личном обращении. Это следует делать не раньше, чем за год, и не позднее, чем за месяц до желаемой даты регистрации", - говорится в сообщении.

Дворец бракосочетания № 1, расположенный в историческом здании, бывшем особняке купца А.В. Рериха, до 1 декабря будет работать в прежнем режиме - со вторника по субботу с 9:00 до 18:00 мск. В Грибоедовском ЗАГСе, который открылся в 1961 году, зарегистрировали свой брак Юрий и Валентина Гагарины, Валентина Терешкова и Андриян Николаев, Владимир Высоцкий и Марина Влади, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Олег Табаков и Марина Зудина.

Ранее в июле на ежедневный режим работы перешел Дворец бракосочетания № 3 на юго-востоке Москвы.