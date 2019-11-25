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Власти Москвы опровергли информацию о принесенном учителем школы в зоопарк муляже бомбы

В столичном департаменте образования сообщили, что подозрительный предмет в зоопарк пронесли родители для организации квеста для детей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Информация о том, что школьная учительница принесла муляж бомбы в Московский зоопарк, чтобы провести с детьми урок о правилах поведения при обнаружении взрывного устройства, не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента образования.

23 ноября источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в прошедшую пятницу педагог столичной школы принесла на территорию зоопарка муляж бомбы - жестяную банку с проводами и таймером - якобы для того, чтобы провести среди учеников обучение поведению при обнаружении взрывных устройств. Однако администрацию зоопарка она об этом не уведомила. В итоге женщину доставили в отдел полиции и составили в отношении нее административный протокол, ей придется заплатить штраф.

"Квест с поиском подозрительного предмета в Московском зоопарке организовала для своих детей мама вместе с приятельницей. Столичные школы не имеют отношения к произошедшему", - сказал собеседник агентства.

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