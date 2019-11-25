Карты "Тройка" с изображением Винни-Пуха и Крокодила Гены появились в московском метро

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Тематические карты "Тройка" и сувениры, посвященные пятидесятилетию киностудии "Союзмультфильм", поступили в продажу в московском метро. Об этом ТАСС сообщил представитель столичной подземки.

"На транспортных картах под общим названием "50 лет вместе" знакомые с детства герои мультфильмов "Ну, погоди!", "Винни-Пух", "Крокодил Гена" и "Бременские музыканты". Тираж билетов - 20 тыс. экземпляров", - сказал собеседник агентства.

Также пассажиры смогут приобрести памятные сувениры с изображением персонажей киностудии и логотипом московского метро. Это термокружки, значки, кепки, портативные зарядные устройства и чехлы для проездных карт. Купить эти товары можно в сувенирных магазинах на "Маяковской" и "Трубной", а также в витринах, расположенных на стойках "Живое общение".

Карта "Тройка", с помощью которой можно оплачивать проезд во всех видах городского транспорта Москвы, действует с 2013 года. С того времени продано более 23 млн карт. В 2017 году были разработаны и внедрены новые формы - в виде брелоков, силиконовых и кожаных браслетов, вкладышей и наклеек, жетонов и колец. При этом выпускаются проездные билеты, дизайн которых посвящен разным знаковым событиям. За последний год были выпущены "Тройки", посвященные, в частности, общероссийскому Дню библиотек, 84-летию Московского метрополитена, 120-летию московского трамвая, запуску в Москве электробусов. Выходят проездные на темы культуры, литературы и истории.

"Союзмультфильм" - государственная киностудия мультипликационных фильмов, основанная 10 июня 1936 года. Здесь было создано более 1,5 тыс. мультфильмов. Среди известных работ студии - "Золотая антилопа", "Гадкий утенок", "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Винни пух", "Крокодил Гена", "Ежик в тумане".