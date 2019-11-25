"Муж пытается убедить, что я все придумала". Как в Москве спасают от домашнего насилия

МОСКВА, 25 ноября. /Корр. ТАСС Ксения Асафова/. Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин отмечается 25 ноября. В Москве по этому случаю кризисный центр помощи женщинам и детям столичного департамента соцзащиты провел акцию, на которой некоммерческие организации представили свои проекты в поддержку женщин и детей, а все желающие получили психологическую экспресс-консультацию. Корреспондент ТАСС побывала на акции и поговорила с психологами и женщинами, которые проходят там реабилитацию.

Кризисный центр расположен по адресу улица Дубки, дом 9А. Обращаться туда могут женщины, которые попали в кризисную ситуацию - несовершеннолетние мамы, люди, которые подверглись психофизическому насилию, одинокие женщины с несовершеннолетними детьми. В марте этого года учреждение отметило 5-летие своей работы. Как сообщала директор центра Наталья Завьялова, за этот период убежище здесь получили 1,5 тыс. москвичек с детьми. Основной проблемой, с которой женщины приходят в стационар центра, является именно психофизическое насилие.

В здании центра каждой женщине предоставляется своя комната, есть спортзал, кабинет массажа, столовая, детская, кухня, комната отдыха с телевизором и диванами и даже небольшая соляная пещера. Помимо сеансов психологической помощи, с женщинами проводятся занятия по лечебной физкультуре, самообороне, пилатесу, арт-терапии.

История Елизаветы

Жительница Москвы Елизавета, которая попала в стационар кризисного центра после нескольких лет побоев от мужа, рассказала ТАСС, что обратилась за помощью, только когда он попытался задушить ее подушкой.

"Первый раз он ударил меня в 2008 году, тогда у меня был перелом основания черепа, я лежала в больнице, но не подала заявление в полицию, потому что он раскаивался и обещал, что больше такого не повторится. После этого несколько лет действительно никакого рукоприкладства не было. А потом я забеременела, у нас ухудшились отношения, он стал снова вести себя агрессивно: таскал меня за волосы, бил, окунал головой в воду. Когда в конце прошлого года он начал душить меня подушкой, я поняла, что все", - сказала Елизавета.

Женщина рассказала, что муж пытался убедить ее в том, что по-другому с ней общаться нельзя - только при помощи физической силы, иначе она не поймет. Он навязывал ей чувство вины, выматывал с помощью психологического террора, запрещая ей "не так" на него смотреть, не отвечать на вопросы, плакать, жаловаться.

"Я часто хотела развестись, но когда заводила разговоры об этом, муж бесился. Идти мне было некуда, жилья своего нет, денег нет. Родители умерли, мне некому было помочь вообще. Знакомые не хотели меня принимать с двумя детьми", - отметила она.

По словам Елизаветы, она нашла информацию о кризисном центре через интернет, попросила там убежища на время бракоразводного процесса, и его предоставили. "Это стало огромной поддержкой, за что я очень благодарна этому месту. Заявление в суд о разводе мне помогла составить местный юрист, со мной работают психологи и психиатры, педиатр осматривает детей. Правда, мой муж очень активный, нашел нас, сейчас пытается убедить меня, что я это все придумала и просто решила побыть "в санатории". Я решила больше не идти на компромисс, не вижу перспектив совместной жизни", - говорит Елизавета.

Муж угрожает женщине, что отсудит у нее детей, но сотрудники центра успокаивают Елизавету, что ей помогут найти подработку. Оставаться в учреждении она сможет до тех пор, пока не разрешится проблема с жильем.

О психологическом насилии в семье

Сотрудница кризисного центра, психолог Юлия Себелева, которая работает здесь уже больше трех лет, рассказала ТАСС, что зачастую, когда муж применяет физическое насилие к жене, он одновременно пытается убедить ее в том, что она виновата в этом сама. "Муж Елизаветы все отрицает, говорит, что никаких доказательств нет и перекладывает ответственность на женщину. Это, к сожалению, распространенный вид психологического насилия - газлайтинг. Человека убеждают в том, что он неадекватный, с ним сложности, он сам провоцирует, что якобы именно из-за этого у них плохие отношения. Ситуация зачастую обостряется во время беременности женщины, когда она находится в уязвимом положении", - пояснила психолог.

Она отметила, что часто женщины, ставшие жертвами семейного насилия, когда-то были успешными и самостоятельными. Мужчинам-тиранам важно разрушить их личность. "Как правило, речь идет о мужчинах с пограничным личностным расстройством, они выбирают себе в жертву интересных женщин, это повышает их самооценку. Эти мужчины достаточно инфантильны, у них травмированная психика. Зачастую у них есть "поломка" в эмоциональной сфере - они не очень способны к эмпатии, им даже переживание собственных чувств дается сложно, они "питаются" переживаниями женщины", - рассказала Себелева.

Психолог добавила, что в центр обращаются женщины очень разных социальных статусов. Например, из неблагополучных семей, где родители употребляли алкоголь или наркотики, и впоследствии девушка выбрала себе мужа на основании того, к чему привыкла в детстве. Некоторые клиентки центра и сами раньше имели проблемы с психотропными веществами. Но встречаются и женщины высокого социального положения, которых довели до пограничного состояния мужья. Женщинам помогают оформить развод, устроиться на работу, восстановиться после тяжелого периода в жизни.

Себелева добавила, что чаще всего физическая агрессия в семьях, с которыми центру приходилось сталкиваться, исходит со стороны мужчин. Но бывают и иные ситуации: в учреждении как-то раз нашла убежище мать, которую избивал и иногда не пускал домой сын-алкоголик. Сейчас здесь проживает женщина, над которой издевалась дочь, имеющая проблемы с наркотиками.

"Бывают и другие истории, когда на фоне, например, рождения ребенка происходит конфликт в семье из-за того, что у пары нет достаточного количества ресурсов - психологических и материальных. Они просто не справляются с ситуацией. Тогда есть смысл попытаться восстановить отношения в семье, объяснить жене и мужу, как справляться со сложными ситуациями самим", - отметила она.

Многие женщины в центре поддерживают друг друга, бывает, что, сплотившись, они начинают снимать жилье вместе. С психологами учреждения также работают психологи, потому что работа эта сложная, приходится разбираться с негативными эмоциями. Если у чувств не будет выхода, человек быстро "перегорит" и не сможет больше помогать другим. "У меня со всеми клиентками рабочие отношения, очень важно в такой профессии держать дистанцию. Если ее не будет - не будет лечебного эффекта", - добавила психолог.