Виртуальный кот-экскурсовод появился в Музее космонавтики в Москве

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Бесплатное мобильное приложение "Васька и звездочка", в котором кот с помощью технологий дополненной реальности проводит экскурсию по ожившим экспонатам, появилось в Музее космонавтики в Москве. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"У Музея космонавтики появилось мобильное приложение "Васька и звездочка" - виртуальный гид по экспозиции с использованием технологии дополненной реальности. Он создан для детей младшего и среднего школьного возраста. Экскурсию для школьников проведет трехмерный персонаж - кот Васька", - говорится в сообщении.

Отмечается, что виртуальный кот расскажет о космосе и самых интересных экспонатах музея, а в конце экскурсии можно будет проверить знания, ответив на его вопросы.

Приложение создано при поддержке Мосгортура, его можно бесплатно установить на смартфон. Пока версия доступна для мобильных устройств на платформе Android в Google Play на русском и английском языке. Чтобы послушать экскурсию от Васьки, нужно навести на специальные таблички с QR-кодами возле экспонатов камеру смартфона с работающим приложением. Список экспонатов, снабженных QR-кодами, будет постоянно пополняться, кроме того, у кота-экскурсовода со временем могут появиться виртуальные помощники.

Московское агентство организации отдыха и туризма (Мосгортур) занимается организацией детского отдыха и оздоровления. В августе 2017 года учреждение было объединено с Московским центром музейного развития.