Более 300 новогодних елей установят в Москве на фестивале "Путешествие в Рождество"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Более 300 новогодних елей установят в центре Москвы на фестивале "Путешествие в Рождество", сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"330 зеленых красавиц установят только в центре столицы, и 130 из них - на Манежной площади, где они образуют волшебный зимний лес. Главной в нем будет великолепная 20-метровая ель, срубленная в Тверской области. Гости увидят 8-, 9-, 5-, 4- и 1,5-метровые ели, дворянскую, космическую, южноевропейскую, готическую, крымскую и многие другие", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что на оформление 20-метровой ели на Манежной площади будет использовано 3 км гирлянд и 3,5 тыс. игрушек. Среди элементов убранства новогоднего дерева на площади Революции будут игрушки в виде горящих свечей, солдатиков-гусар, балерин и лошадок-качалок, стилизованные в духе конца XIX - начала XX века. А "Крымская" елка, которую установят в Зеленограде, будет украшена игрушками в форме замка Ласточкино гнездо, южных цветов и морских звезд.

Кроме того, елка на Матвеевской улице будет посвящена старинным рождественским традициям на Балканах. "При подготовке к Рождеству там было принято приносить в дома бадняк - дубовые поленья. В праздничную ночь на главных площадях городов устраивали праздничные костры, которые зажигали от оружейных выстрелов. Поэтому на фестивальной елке можно будет увидеть золоченые дубовые ветви, желуди и муляжи старинных ружей", - отметили в пресс-службе.

Праздничные деревья с дизайном от российских кутюрье в этом году установят не только на площадке фестиваля у ЦУМа, но и в Новопушкинском сквере. Эти ели будут декорировать по эскизам, отобранным на конкурсной основе. Стать участником конкурса смогут не только профессиональные, но и начинающие дизайнеры, добавили в пресс-службе.