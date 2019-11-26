В Москве запустили бесплатные курсы английского языка для бизнеса

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Московская школа экспортера запустила бесплатные курсы английского языка для бизнеса, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города.

"Поскольку от московских компаний неоднократно поступали запросы на проведение курса "Английский для внешнеэкономической деятельности", сотрудники Московской школы экспортера совместно с городской компанией по обучению иностранным языкам (Skyeng - прим. ТАСС) разработали соответствующий обучающий блок", - сказали в пресс-службе.

В департаменте уточнили, что раньше такой практики не было. Всего сформировано пять групп по 15 человек. Занятия будут проходить в вечернее время по будням три раза в неделю, а длительность обучения составит 2,5 месяца.

"Важно отметить, что, как и все программы Московской школы экспортера, данная образовательная программа будет бесплатной для всех учащихся", - уточнил журналистам глава департамента Алексей Фурсин.

В этом году Московская школа экспортера при Московском экспортном центре, курируемая департаментом, значительно увеличила количество образовательных мероприятий для бизнесменов-экспортеров услуг и товаров. Так, она провела 137 семинаров против 86 годом ранее, а количество участников образовательных мероприятий выросло с 2,7 тыс. за 2018 год до 3,1 тыс. за неполный 2019 год.

В столице действует ряд других образовательных программ, помогающих бизнесменам освоить необходимые в работе и востребованные на рынке навыки. Например, онлайн-академия малого бизнеса Москва предусматривает три обучающие программы: для начинающих предпринимателей, для бизнесменов с опытом, а также PRO-курсы для развития отдельных навыков владельцев и топ-менеджеров столичного бизнеса, добавили в пресс-службе.