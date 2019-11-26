Более 1,5 млн человек воспользовались Московской канатной дорогой за год ее работы

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Пассажирами Московской канатной дороги с момента ее открытия 26 ноября 2018 года стали более 1,5 млн человек. Об этом во вторник сообщила пресс-служба канатной дороги.

"За год работы канатная дорога стала не только еще одним современным транспортным узлом города, но и местом притяжения москвичей и гостей столицы. Канатная дорога соединила популярнейшие прогулочные зоны в Москве, а также два крупнейших спортивных кластера: Лужники и возродившиеся Воробьевы горы. За год пассажирами Московской канатной дороги стали более полутора миллионов человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что канатная дорога важна не только как достопримечательность, но и востребована во время проведения массовых мероприятий на территории комплекса "Лужники". Маршрут канатной дороги проходит над Москвой-рекой и связывает смотровую площадку на улице Косыгина на Воробьевых горах со стадионом "Лужники". Общая протяженность дороги составляет более 700 м. Подъемник может перевозить 1,6 тыс. пассажиров в час.