Москвичи с диабетом смогут получить денежную компенсацию на лекарства

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Москва расширила начатый в марте эксперимент по возмещению стоимости лекарственных препаратов пациентам-льготникам. Теперь такую возможность получат пациенты с диагнозом диабет.

"Мы приняли решение распространить возможность получения денежной компенсации пациентами, жителями Москвы, имеющими диагноз "диабет", - сказала во вторник по итогам заседания президиума правительства Москвы заммэра столицы Анастасия Ракова.

Она отметила, что диабет является самым распространенным заболеванием среди граждан льготной категории - из 1,7 млн человек болеют 400 тыс. По ее словам, пациенты могут получать денежную компенсацию, если полагающийся им бесплатно препарат отсутствует в пунктах выдачи лекарств. Деньги компенсируются по розничным ценам, чтобы пациент смог самостоятельно купить препарат в аптеках города и не откладывать лечение. При этом заключение врачебной комиссии не требуется, а заявление на компенсацию пациент может подать прямо на приеме у лечащего врача. В течение пяти дней горожане получат деньги на свою банковскую карту и затем на эти средства сами смогут купить нужный препарат в любой удобной аптеке города.

"Эксперимент показал хорошие результаты. Он позволил хеджировать риски закупок, на 33% снизить жалобы и решить проблему задержки получения препарата. Эксперимент понравился жителям - за полгода подано около 3 тыс. заявлений, и отпущено более 12 тыс. упаковок лекарств на сумму 220 млн рублей", - заключила заммэра.

В рамках эксперимента с марта граждане вправе обратиться за получением компенсационной выплаты на приобретение лекарственного препарата взамен получения бесплатного лекарства или приобретения лекарств со скидкой 50%. Эксперимент не распространяется на граждан, признанных недееспособными в установленном законе порядке.

Бесплатно или со скидкой лекарственные препараты могут получить в Москве только люди льготных категорий: федеральные льготники (могут получать все лекарства из перечня бесплатно), дети-инвалиды (при наличии медицинских показаний выписываются рецепты не только на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения, но и на специализированные продукты лечебного питания), московские льготники (могут получать все лекарства бесплатно, либо со скидкой 50%).