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Более 85% опрошенных москвичей удовлетворены сервисами Московской электронной школы

В голосовании приняли участие 6,6 тыс. учителей, 6,3 тыс. школьников и 62,1 тыс. родителей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Свыше 85% участников голосования о Московской электронной школе (МЭШ) одобрили ее сервисы; в голосовании приняли участие более 175,8 тыс. учителей, школьников и родителей. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"С 3 октября по 4 ноября на портале "Активный гражданин" прошло голосование, в ходе которого москвичи могли выразить свое мнение о Московской электронной школе. В голосовании приняли участие более 175,8 тыс. человек, из которых определенный ответ дали более 107,3 тыс. человек. Остальные затруднились ответить, так как не имели опыта пользования сервисами МЭШ <...> 85,4% участников голосования одобрили сервисы Московской электронной школы. Среди участников голосования было 6,6 тыс. учителей, 6,3 тыс. школьников и 62,1 тыс. родителей", - говорится в сообщении.

Стартовавший в 2016 году проект МЭШ в настоящее время охватывает все школы Москвы. К электронному дневнику МЭШ ежедневно обращаются более 500 тыс. родителей. В общем доступе библиотеки МЭШ содержится свыше 770 тыс. электронных учебных материалов, разработанных московскими учителями и специалистами в области электронных средств обучения. Кроме того, пользоваться МЭШ стало проще: в системе появилось приложение "Мобильный дневник" для родителя и ученика.

"Гранты за вклад в развитие МЭШ получили более 1 тыс. учителей из 391 школы города. Продолжается активное развитие МЭШ, в которой за последнее время появилось множество новых сервисов и возможностей, более удобным стал дизайн и интерфейс ресурса. Весной 2019 года библиотека МЭШ была открыта для всех желающих: учителя и просто заинтересованные специалисты из других регионов России и зарубежных стран могут не только пользоваться электронными учебными материалами, но подгружать в МЭШ собственный оригинальный образовательный контент, который после прохождения модерации становится доступным для московских школьников и учителей. Для доступа к ресурсам МЭШ необходимо пройти регистрацию. В каталог библиотеки МЭШ были включены новые виртуальные лаборатории", - сообщили в пресс-службе.

Также для школьников и их родителей в МЭШ работает сервис "Самодиагностика", который помогает самостоятельно подготовиться к проверочным и итоговым работам. К 1 сентября текущего года сервис пополнился новыми вариантами работ для учащихся 2-11 классов. Сервисом уже воспользовались более 100 школьников, которые выполнили свыше 500 тыс. проверочных работ. Учителя и учащиеся получили возможность воспользоваться подборкой электронных образовательных материалов для подготовки к предстоящему уроку. Ученики видят в МЭШ сценарии уроков, образовательные приложения, тесты и задания, учебники и пособия. А учителя - дополнительно к ним материалы к уроку из рабочей программы.

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