Москвичи назвали лучшие объекты реставрации

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Голосование за лучший объект реставрации завершилось в Москве, жители столицы отдали предпочтение фонтану "Дружба народов" на ВДНХ, Киевскому вокзалу и фреске на станции метро "Киевская". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Президиум правительства Москвы рассмотрел итоги голосования по выбору лучшего объекта реставрации в Москве из числа завершенных в последние годы. <...> По итогам голосования лучшим объектом реставрации последних лет был выбран фонтан "Дружба народов" на ВДНХ (более 67 тыс. голосов). На втором месте Киевский вокзал (около 58,4 тыс. голосов), на третьем - фреска на станции метро "Киевская" (более 53,9 тыс. голосов)", - говорится в сообщении.

Голосование по выбору лучшего объекта реставрации, в котором приняли участие более 186,3 тыс. человек, прошло с 7 октября по 11 ноября на портале "Активный гражданин". Всего на голосование были вынесены 20 объектов культурного наследия, разделенных на 4 группы. Каждый участник голосования имел, таким образом, до 4 голосов.

"Начиная с 2011 года по настоящее время в Москве отреставрированы почти 1,4 тыс. объектов культурного наследия. В результате число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось в 5,3 раза. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 94%", - сказали в пресс-службе.

В 2019 году планируется завершить работы на 200 памятниках архитектуры, из них 159 объектов уже отреставрированы