Власти планируют поддерживать грантами авторов фильмов, снятых в узнаваемых местах Москвы

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Столичные власти во вторник приняли постановление, которое вводит экспериментальный механизм выплаты грантов отечественным кинопроизводителям, осуществляющим съемки в узнаваемых локациях Москвы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Размер выплат (грантов) кинопроизводителям будет зависеть от доли времени показа общественных пространств Москвы в общем хронометраже фильма. Чем больше времени в фильме займут московские эпизоды, тем больше будет объем выделяемой поддержки. Для картин, ставших победителями международных конкурсов и фестивалей, объем грантов будет увеличен двукратно", - говорится в сообщении.

Ожидается, что внедрение такой меры поддержки будет способствовать увеличению числа съемок и росту популярности Москвы среди российских и зарубежных туристов, позволит создать в городе новые рабочие места и увеличить доходы бюджета.

Как уточнили в пресс-службе, для получения грантов кинопроизводителям необходимо будет соблюсти ряд требований: фильмы должны иметь прокатное удостоверение, их показ в кинотеатрах или по телевидению должен был произойти в году, предшествующем году подачи заявки на грант или в этот же год, но не позднее даты окончания приема заявок. Кроме того, съемки должны проходить на хорошо узнаваемых и широко известных за пределами города общественных пространствах Москвы. А студия, которая делает проект, должна быть зарегистрирована в России.

В августе этого года мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу со столичными кинематографистами, на которой обсуждались вопросы господдержки киносъемок в городе. По итогам обсуждения он поддержал предложение кинематографистов о создании нового механизма стимулирования киносъемок в Москве.