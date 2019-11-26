ГИБДД Москвы просит водителей быть внимательнее на дорогах при колебаниях погоды

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/ Столичная Госавтоинспекция призывает водителей автомобилей быть предельно аккуратными и внимательными на дороге во время изменения погодных условий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

По прогнозам синоптиков, со второй половины этой недели возможно колебание температуры воздуха в связи с надвигающимся циклоном.

"Так, уже в среду показания термометров будут увеличиваться, но все еще будут иметь минусовые значения, а воздух станет более влажным. При таких погодных условиях обледенение проезжей части на дорогах неизбежно. В связи с этим мы просим водителей быть более внимательными и аккуратными при управлении транспортными средствами. Во избежание дорожно-транспортных происшествий и мелких аварий важно не допускать резкие маневры, в том числе перестроения автомобиля на высокой скорости, а также увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта", - сказал собеседник агентства.

Также в управлении отметили, что особое внимательными автовладельцам следует быть при движении по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.