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Многофункциональный комплекс с кибер-клубом и фитнесом построят у ТПУ "Ботанический сад"

Также в составе комплекса будут офисные помещения, кафе и магазины

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Многофункциональный комплекс появится в рамках развития транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Ботанический сад". В составе объекта запланированы офисы, фитнес-центр и кибер-клуб, говорится в сообщении пресс-службы комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

"В районе Ростокино возведут здания многофункционального общественного-делового и торгово-развлекательного комплекса. Согласованный проект является одним из этапов строительства в рамках развития ТПУ "Ботанический сад", - сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, чьи слова цитирует пресс-служба.

Он уточнил, что в составе комплекса были запланированы офисные помещения, кафе, бары и буфеты, магазины, фитнес-клуб, центр развлечений и клуб компьютерного спорта. Кроме того, под зданием планируется организовать парковку. Места для отдыха и декоративные элементы появятся на прилегающей территории, также будут высажены кустарники и установят наружное освещение.

"Будет создан многосветный атриум, объединяющий подземную и наземную части здания торгового центра. Также между комплексом и апарт-отелем (первый этап строительства) разместят навес из металлических конструкций со встроенными элементами освещения", - добавил Леонов.

Кроме того, на первом этаже разместятся предприятия общественного питания, комнаты матери и ребенка, торговые залы. Детский центр развлечений будет расположен на втором этаже торгово-развлекательного центра (ТРЦ). Также в ТРЦ организуют помещение для игры в настольный теннис, зал для занятий пилатесом, йогой, гимнастикой, медицинский кабинет и административные помещения. Автостоянку организуют на втором подземном этаже здания, 45 парковочных мест предусмотрены для маломобильных групп населения, а восемь из них - для лиц, передвигающихся на кресле-коляске.

Транспортно-пересадочный узел "Ботанический сад" на северо-востоке Москвы строят по проекту японских архитекторов. В районе данного ТПУ проходит несколько крупных транспортных магистралей - это МЦК, улица Вильгельма Пика, Северо-Западная и Северо-Восточная хорды, а также станция метрополитена "Ботанический сад". В проекте планировки данного объекта, для комфортной пересадки пассажиров с одного вида городского транспорта на другой, планируют построить систему подземных, наземных и надземных переходов.

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