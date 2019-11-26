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Движение транспорта на Профсоюзной улице в Москве восстановили после аварии

В результате ДТП никто не пострадал

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта на Профсоюзной улице в Москве восстановлено после столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Движение транспорта восстановлено [на Профсоюзной улице возле дома 47, где столкнулись пассажирский рейсовый автобус и легковая "Лада"]. Пострадавших нет. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются обстоятельства произошедшего", - рассказали в управлении.

Ранее в ГИБДД Москвы сообщили, что движение транспорта затруднено на Профсоюзной улице в Москве в результате столкновения рейсового автобуса и автомобиля "Лада" недалеко от станции метро "Новые Черемушки".

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