Выставка "Фамильные ценности" об институте брака пройдет в Музее Москвы

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Выставка "Фамильные ценности", охватывающая 150 лет истории развития института семьи, пройдет в Музее Москвы с 26 декабря 2019 по 15 марта 2020 года, сообщает пресс-служба музея во вторник.

"26 декабря 2019 года в Музее Москвы откроется выставка "Фамильные ценности". Выставка покажет, как изменилась семья, начиная с XIX века. Как она прошла путь от традиционной патриархальной модели к советской, когда семья считалась одной из составляющих социалистического общества. И почему многообразие форм - отличительный признак современной семьи, который свидетельствует не об упадке, а о естественной трансформации человеческих отношений", - говорится в сообщении.

Проект построен по тематическому принципу. Каждый раздел отражает определенный этап в становлении семьи: встреча - свадьба - рождение и воспитание детей. "В проблематике разделов - острые вопросы любых отношений: что пары XXI века наследуют от своих прабабушек и прадедушек, почему свадьба - это не только союз любящих людей, но и бюрократический процесс, и как травмы из детства влияют на наши отношения во взрослом возрасте", - говорят в музее.

Одной из главных тем раздела, посвященного встрече, станут свидания и формы репрезентации себя через образы "идеальной женщины" и "настоящего мужчины". На выставке расскажут о 12 династиях: купцов Бахрушиных, Сырейщиковых, Варенцовых, Челноковых, дрессировщиков Дуровых, цирковых артистов Никулиных и других. В этой части экспозиции будут представлены предметы, документы и фотографии XIX-XX веков.

Отдельное внимание уделяется приданому как неотъемлемому атрибуту женитьбы еще со времен зарождения традиций брака. Также посетители увидят реликвии, передаваемые из поколения в поколение: посуду, предметы мебели прошлого и позапрошлого века.