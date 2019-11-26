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На Кутузовском проспекте и Можайском шоссе в Москве затруднено движение из-за ДТП

На Можайском шоссе в районе дома 8 столкнулись автомобили "ВАЗ" и Ford

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта затруднено на западе Москвы на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе в Москве из-за лобового столкновения двух автомобилей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

"В 19:10 на Можайском шоссе в районе дома 8 в сторону области произошло лобовое столкновение автомобилей "ВАЗ" и Ford. Предварительно, один человек пострадал. Движение на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе в зоне ДТП затруднено", - сообщили в управлении.

В настоящее время на месте работают экстренные службы города.

Кроме того, как добавили в столичном ГИБДД, на Кутузовском проспекте произошло еще одно ДТП. "В 20:20 на Кутузовском проспекте в районе дома 23 при съезде на Большую Дорогомиловскую улицу водитель легкового автомобиля такси совершил наезд на препятствие. Движение транспорта на данном участке в сторону центра затруднено", - отметили в пресс-службе. По предварительным данным, пострадавших нет.

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