Вильфанд сообщил, что устойчивый снежный покров придет в Москву вместе с календарной зимой

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Устойчивый снежный покров сформируется в московском регионе в воскресенье, 1 декабря, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По усредненным за 30 лет данным, устойчивый снежный покров формируется в Москве, Московской области к 28-30 ноября. Уже в воскресенье снежок укроет землю, но не таким пушистым слоем большим, но все-таки уже станет веселее, потому что как только снег появляется, уже становится радостнее. Свет отражается, освещение меняется, становится светлее", - сказал он.

По словам Вильфанда, в среду, 27 ноября, в центре европейской России будет действовать мощный антициклон, при котором снега не бывает, "поскольку нисходящее движение препятствует облакообразованию, и снегу неоткуда взяться". В четверг и пятницу атмосферное давление начнет понижаться, а температура воздуха в Москве будет расти.

"В пятницу давление будет около и ниже нормы, и температура повысится, ночью от нуля до минус двух, а днем от минус двух до плюс трех, в Москве максимальные температуры будут положительными. И совсем небольшие осадки. При нулевой температуре все фазы возможны: и небольшой снежок, и небольшой мокрый снежок, и небольшой дождик", - отметил собеседник ТАСС.

Гидрометцентр прогнозирует, что в субботу температура в столице будет от 0 до 5 градусов мороза, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.