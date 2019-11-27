Строительство железнодорожных эстакад по Павелецкому направлению МЖД завершили в Москве

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Завершено строительство железнодорожных эстакад по Павелецкому направлению Московской железной дороги (МЖД) в составе Южной рокады. Об этом сообщил журналистам в среду руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

"Мы завершили строительство железнодорожных эстакад по Павелецкому направлению МЖД в составе Южной рокады и инфраструктурных объектов РЖД. В настоящее время ведутся работы по последнему участку автомобильной дороги, проходящему под новыми железнодорожными эстакадами. Ведутся работы по устройству водостока и наружного освещения", - сказал Бочкарев.

Как отметили в пресс-службе столичного департамента строительства, данный этап является завершающим на участке Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта. Работы планируется завершить до конца 2019 года.

Участок проходит по территории промзоны, пересекает Павелецкое направление Московской железной дороги и реку Чертановка, и выйдет на Пролетарский проспект в створе Кантемировской улицы. В общей сложности по первому и второму этапам было построено более 6 км дорог, 2 путепровода - автодорожный и железнодорожный, водопропускной коллектор реки Чертановки, по одному подземному и надземному пешеходным переходам.

"Мэр Москвы Сергей Собянин определил, что строительство участков Южной рокады на юге и юго-востоке Москвы станет важнейшей дорожной стройкой Москвы ближайших лет", - заключили Бочкарев.