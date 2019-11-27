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Археологи сделали более 10 тыс. находок в Москве в 2019 году

Все артефакты, треть из которых обнаружена в результате проведения работ по комплексному благоустройству города, передадут в Музей Москвы

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. археологических находок, среди которых множество предметов быта, игрушек, медицинских принадлежностей и прочего, сделано в Москве в текущем году. Об этом журналистам в среду сообщил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

"В 2019 году археологи работали более чем на 100 площадках, сделали более 10 тыс. находок, причем треть из них сделана в результате сопровождения работ по комплексному благоустройству города", - сказал Емельянов.

Он отметил, что площадки археологических работ в этом году расположились не только в историческом центре Москвы, в Китай-городе и на Гоголевском бульваре, но и в старых районах, среди которых Медведково и Лефортово. По его словам, многие артефакты свидетельствуют о том, что у Москвы всегда были прекрасные связи с разными странами. Например, в этом сезоне при раскопках нашли осколки японской фаянсовой вазы XVIII века, которую специалисты почти восстановили.

"Кроме того, была найдена маленькая лошадка английского производства - изящная и дорогая игрушка, которую в начале XX века могла себе позволить приобрести богатая московская семья. Ее нашли на улице Восточная (Даниловский район Москвы - прим. ТАСС)", - отметил Емельянов.

Также в числе находок старинные турецкие и отечественные курительные трубки, голландский мундштук, медные и серебряные монеты, костяное писало XV-XVII веков, медицинские принадлежности - стеклянные пузырьки и шприц XIX века. Все артефакты после необходимой обработки будут переданы в Музей Москвы. Всего же за последние девять лет столичные археологи нашли 45 тыс. артефактов, добавил Емельянов.

Новые экспонаты под открытым небом

Он также напомнил, что в 2019 году в столице появилось три новых музеефицированных объекта. Это два участка исторической мостовой в Шелапутинском переулке и на улице Школьная в Таганском районе. Кроме того, в ходе работ по благоустройству на Ильинке возле дома 21 был найден фундамент церкви Николая Чудотворца "Большой Крест", который находился на глубине более 1,5 м.

Эксперты решили законсервировать находку и обозначить ее контуры специальным камнем. Такой метод музеефикации называется сигнацией. "Проходя мимо, можно увидеть фундамент этого храма, его контуры, почитать про него. Каждый из этих трех объектов станет новой достопримечательностью", - резюмировал руководитель Мосгорнаследия.

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