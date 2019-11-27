На сайте мэра Москвы открыли запись на голосование о расположении метро в Троицке

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Запись на участие в электронном голосовании о выборе места строительства метро в Троицке, которое состоится 15-16 декабря, открылась для жителей города на сайте мэра Москвы. Об этом сообщил в среду в своем Telegram-аккаунте зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Жители столицы ранее высказали недовольство планом строительства транзитной станции метро в Троицке, в связи с чем было принято решение организовать публичное централизованное голосование.

"Открыли запись на электронное голосование по выбору места станции метро в городе Троицке. Жители Троицка <...> могут начать запись в реестр э-избирателя по ссылке", - написал Венедиктов.

Также он сообщил ТАСС, что за первые 2 часа после открытия записи 73 жителя Троицка подали заявки на участие в голосовании о месте строительства метро.

Ранее он сообщил, что для опроса жителей Москвы планируется применить систему онлайн-выборов, которая была апробирована на выборах депутатов Мосгордумы. Жителей Троицка спросят о том, где лучше расположить новую станцию метро - в черте Троицка или рядом с ним. В голосовании смогут принять участие москвичи, зарегистрированные в Троицком муниципальном образовании, прошедшие необходимую верификацию на портале мэра и правительства Москвы. Участникам голосования до 1 января 2020 года должно исполниться 16 лет, для участия в онлайн-опросе им необходимо зарегистрироваться на портале мэра и правительства Москвы.

Коммунарская линия

Ранее на портале мэра и правительства Москвы сообщалось, что голосование, посвященное строительству Коммунарской линии метро в столице, открылось на портале "Активный гражданин". Голосование состоит из четырех вопросов. Сначала москвичи ответят, как они относятся к строительству Коммунарской линии метро. Затем респонденты укажут, каким видом транспорта пользуются чаще всего. Также участники голосования должны ответить, планируют ли они в принципе пользоваться Коммунарской линией метро, и сообщить, часто ли бывают в районах, где пройдет новая ветка.

Новая ветка будет частично дублировать южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий, что поможет разгрузить их. Коммунарская линия, протяженность которой превысит 30 км, протянется от станции "Севастопольский проспект" до станции "Троицк". На линии разместят 16 станций метро, она будет связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом (МЦК). Работы уже развернуты на семи станциях на участке от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки".

Коммунарская линия метро начнется от станции МЦК "Крымская", пересечет Калужско-Рижскую линию в районе "Академической" и Большую кольцевую линию (БКЛ) на станции "Улица Новаторов", пройдет через несколько районов Юго-Западного административного округа до Коммунарки. На втором этапе реализации проекта ветку продлят до Троицка. Длина Коммунарской линии составит 40 км, и на ней расположатся 16 станций.