Источник: уголовное дело возбудили после обмана бригадой строителей писательницы Марининой

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после того, как автора детективов Александру Маринину обманул предприниматель, взяв деньги за ремонт в ее квартире, но не выполнив его. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Некий предприниматель обещал Марининой выполнить ремонт в квартире, взял с нее деньги и скрылся вместе со своей бригадой. Она пожаловалась в полицию, и там возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"), - сказал собеседник агентства.

Данный инцидент ТАСС подтвердили в пресс-службе главка московской полиции, но не уточнили личность потерпевшей. "В полицию обратилась жительница столицы, которая сообщила, что запланировала косметический ремонт в своей квартире. Заявитель заключила договор подряда на производство необходимых ремонтных работ с индивидуальным предпринимателем, произведя полную оплату. Однако в указанный срок договорные обязательства исполнителем выполнены не были", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что строительная бригада, производившая ремонт, не окончила его и покинула объект. Заказчица в одностороннем порядке расторгла договор в связи с нарушением сроков его исполнения.

"По результатам проведенной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ", - заключили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.